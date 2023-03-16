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Судейство

Сегодня, 19:31

ЭСК РФС: судья ошибочно не удалил Бакаева на 73-й минуте матча «Зенит» — «Динамо»

Мария Гусева
Зелимхан Бакаев.
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не вынес второе предупреждение в игре и, соответственно, не удалил с поля полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева на 73-й минуте матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Зенит» №7 Зелимхан Бакаев демонстрирует явное несогласие с решением судейской бригады словами и жестами. Комиссия особо подчеркивает, что это направленное очевидно в адрес судьи и ассистента судьи действие, выражающееся в ударе руками о газон футбольного поля и дальнейших апелляциях и жестикуляциях. В данной ситуации арбитр обязан выносить предупреждение за неспортивное поведение, и ассистент судьи также несет ответственность за не вынесение дисциплинарной санкции в открытой для него ситуации», — говорится в заявлении на сайте РФС.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. «Зенит» покинул турнир.

Источник: https://rfs.ru/news/217676
Зелимхан Бакаев
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Евгений Кукуляк
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