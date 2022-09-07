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Кубок России

Судейство

7 сентября, 18:27

ЭСК РФС: арбитр верно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матча со «Спартаком» в Кубке России

Анна Горшкова
Корреспондент

Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) вынесла решения относительно спорных моментов в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России.

В матче «Спартак» — «Крылья Советов» (1:0) арбитр Сергей Иванов правильно назначил 11-метровый удар в ворота самарской команды на 15-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь ФК «Крылья Советов» допускает контакт в районе собственного плеча и руки с правой ногой нападающего ФК «Спартак», группируясь после прыжка за мячом. По мнению большинства членов комиссии, данное действие является наказуемым, поскольку вратарь продолжает свое, пусть и небольшое движение, в направлении нападающего и является инициатором контакта», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Также по решению ЭСК РФС арбитр Евгений Турбин правильно отменил взятие ворот команды «Сочи» на 48-й минуте матча с «Уралом» (0:2). В матче «Нижний Новгород» — «Локомотив» (2:0) судья Павел Кукуян правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды железнодорожников на 79-й минуте матча.

Источник: https://rfs.ru/news/216618
Футбол
Кубок России
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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