Алдонин: «ЦСКА может пройти «Зенит», если сыграет строго и жестко»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что красно-синие могут обыграть «Зенит» финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«ЦСКА будет крайне тяжело пройти «Зенит», но у армейцев есть шансы. В финале Пути РПЛ не будет права на ошибку. Понятно, что «Зенит» в последнем матче особо никого не впечатлил, но у петербуржцев есть особенность — они собираются на важные игры и показывают максимум, на что способны. ЦСКА может пройти «Зенит», если сыграет строго и жестко, на грани дозволенного. Бразильцы — хорошие мастера, но они не любят, когда против них играют жестко. Сейчас многие говорят, что «Зенит» выглядит неважно, но не стоит их недооценивать. Уверен, что ЦСКА для петербуржцев в этом противостоянии будет серьезным раздражителем», — цитирует «РБ Спорт» Алдонина.

Матчи второго раунда полуфинала Пути регионов и первый матч финала Пути РПЛ Кубка России пройдут с 30 апреля по 2 мая.