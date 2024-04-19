Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 06:57

Алдонин: «ЦСКА может пройти «Зенит», если сыграет строго и жестко»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что красно-синие могут обыграть «Зенит» финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«ЦСКА будет крайне тяжело пройти «Зенит», но у армейцев есть шансы. В финале Пути РПЛ не будет права на ошибку. Понятно, что «Зенит» в последнем матче особо никого не впечатлил, но у петербуржцев есть особенность — они собираются на важные игры и показывают максимум, на что способны. ЦСКА может пройти «Зенит», если сыграет строго и жестко, на грани дозволенного. Бразильцы — хорошие мастера, но они не любят, когда против них играют жестко. Сейчас многие говорят, что «Зенит» выглядит неважно, но не стоит их недооценивать. Уверен, что ЦСКА для петербуржцев в этом противостоянии будет серьезным раздражителем», — цитирует «РБ Спорт» Алдонина.

Матчи второго раунда полуфинала Пути регионов и первый матч финала Пути РПЛ Кубка России пройдут с 30 апреля по 2 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-tsska-mozhet-projti-zenit-esli-sy-graet-strogo-i-zhestko/
Евгений Алдонин
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Жена легендарного Фрума оскорбила палестинцев и мусульман
«Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина-2024
Генпрокурор РФ Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»
Разин готов купаться в лучах славы, а настоящий Ярославль «вы еще не видели». Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
В Польше обвинили местного жителя в подготовке покушения на Зеленского
Синоптик опроверг девятибалльный шторм в Москве в пятницу
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Пименов: «Чтобы хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками, «Спартаку» нужно выиграть Кубок России»