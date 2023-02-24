Алдонин: «Думаю, что ЦСКА уже одной ногой в следующей стадии Кубка России»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу армейцев над «Краснодаром» в первом четвертьфинальном матче FONBET Кубка России (3:0).

«Думаю, что у ЦСКА в любом случае стоит задача в сезоне — выиграть Кубок России, но время покажет. После одного матча с «Краснодаром» тяжело что-то говорить. Погодные условия, в которых был сыгран матч, были очень тяжелыми. Конечно, хорошо, что армейцы проявили терпение, характер и неплохую физическую готовность. Поэтому пока еще рано говорить что-то, есть много претендентов на трофей. Плюс нужно отталкиваться от состояния «Краснодара». Надо увидеть, как «быки» будут выступать на дистанции 4-5 матчей, так же и ЦСКА. Думаю, что армейцы уже одной ногой в следующей стадии Кубка России», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.