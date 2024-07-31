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Сегодня, 10:10

Чернов: «В игре против «Локомотива» нам не хватало последнего паса»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов в разговоре с «СЭ» назвал причину отсутствия голевых моментов у команды в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (0:1).

«Во втором тайме владели мячом, но не создавали моментов. Где-то не хватало последнего паса, последней подачи. Так, вроде доходили, но, к сожалению, без агрессии», — сказал Чернов «СЭ».

В следующем матче Кубка России «Локомотив» 13 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», «Ростов» в этот же день примет «Химки».

Александр Абустин

Евгений Чернов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
0
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