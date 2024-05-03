Евгений Чернов — о голе «Балтики»: «Технический брак, соперник наказал»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал поражение в полуфинале Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России от «Балтики» (0:1).

«Состав «Балтики»? Я не удивился, мы готовились. Мы знали, что у них хороший ход. Неважно, в каком составе команда, она все равно будет придерживаться своей игры. По составу не так важно, кто играет. Что произошло во время первого гола? Ничего, просто технический брак, ничего страшного не случилось. Мы готовились к «Балтике», хотели выходить через такую комбинацию, на тренировках все получилось. В игре, к сожалению, не получилось, соперник наказал», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

«Балтика» вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет со «Спартаком». Победитель выйдет в Суперфинал Кубка страны.