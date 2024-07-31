Сегодня, 01:14
Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о стычке с Дмитрием Чистяковым в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:3).
— Обратили внимание, что когда Чистяков вышел на замену вы дружески попихались. Что это было?
— Ничего не было (Улыбается). С Чистяковым давно общаемся. Можно сказать, что знаю его с 10 лет.
— Вы что-то конкретное ему сказали?
— Я ему что-то сказал, но не буду говорить вам (Улыбается).
— Что-то нецензурное?
— Ну конечно!
В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».