Марков: «У «Зенита» сумасшедший стартовый состав и длинная скамейка»

Нападающий «Факела» Евгений Марков после поражения от «Зенита» (0:3) в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что сине-бело-голубые являются фаворитами сезона-2024/25.

— «Зенит» является фаворитом этого сезона?

— Ну конечно, о чем вы говорите? Здесь выходит второй состав «Зенита»... У «Зенита» сумасшедший стартовый состав и длинная скамейка. Любого выпускай и он не испортит. Очень классная команда.

— Конкурентов пока не видно?

— Наверное, «Динамо» может побороться. Но думаю, что на дистанции «Зенит», конечно, сильнее.

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».