«Факел» и «Арсенал» сыграют в Кубке России 30 октября

«Факел» и «Арсенал» встретятся в 6-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 30 октября. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.

30 октября, 19:30. Факел (Воронеж)

Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

В 5-м раунде воронежцы победили «Урал» — 1:0, а команда из Тулы обыграла «Сокол» — 1:0.

