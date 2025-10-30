30 октября, 16:45
«Факел» и «Арсенал» встретятся в 6-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 30 октября. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».
В 5-м раунде воронежцы победили «Урал» — 1:0, а команда из Тулы обыграла «Сокол» — 1:0.
Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде