«Арсенал» победил «Факел» в Кубке России благодаря голу на 90-й минуте

«Арсенал» на выезде победил «Факел» в матче шестого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 3:2.

У гостей мячи забили Юрий Журавлев (автогол), Игорь Горбунов и Данил Липовой, который отличился на 90-й минуте. У хозяев отметились Николай Гиоргобиани и Нури Абдоков.

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько был удален в начале матча. На 12-й минуте специалист получил две желтые карточки подряд.

«Арсенал» вышел в плей-офф пути регионов. Клуб из Тулы в первом этапе 1/4 финала сыграет с «Рубином». «Факел» завершил выступление в турнире.