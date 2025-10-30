«Арсенал» победил «Факел» в Кубке России благодаря голу на 90-й минуте

30 октября, 21:27
«Арсенал» на выезде победил «Факел» в матче шестого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 3:2.
У гостей мячи забили Юрий Журавлев (автогол), Игорь Горбунов и Данил Липовой, который отличился на 90-й минуте. У хозяев отметились Николай Гиоргобиани и Нури Абдоков.
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько был удален в начале матча. На 12-й минуте специалист получил две желтые карточки подряд.
«Арсенал» вышел в плей-офф пути регионов. Клуб из Тулы в первом этапе 1/4 финала сыграет с «Рубином». «Факел» завершил выступление в турнире.
Saiga-спринтер
Тобя понесло малость не в ту степь. Путаешь дилетантик, матч недо-кубка с первенством Пер.лиги.
31.10.2025
Saiga-спринтер
Она хреновенькакая команда победила другую, еще хреновее.
31.10.2025
ФОКСИ
Респект пряникам- вынесли убогих расистов.....
30.10.2025
ValeraK
FUCK' ел снова проиграл?)
30.10.2025
Vitalik Klimov
А матч то оказался - кипяток!!!:grinning::metal:
30.10.2025
oleg ves
Гунька выгнали, но это не помогло Факелу, у которого атака хорошая, но в защите - проходной двор. Туляков - с победой!
30.10.2025
Вадим Непобедим
Зря проиграли. Второй состав не оправдал. Так и будет лавку полировать. Журавлеву срочно посетить церковь и поставить свечку. Вторую игру подряд подводит команду.
30.10.2025