30 октября, 21:27

«Арсенал» победил «Факел» в Кубке России благодаря голу на 90-й минуте

Руслан Минаев
Фото ФК «Арсенал»

«Арсенал» на выезде победил «Факел» в матче шестого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 3:2.

У гостей мячи забили Юрий Журавлев (автогол), Игорь Горбунов и Данил Липовой, который отличился на 90-й минуте. У хозяев отметились Николай Гиоргобиани и Нури Абдоков.

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько был удален в начале матча. На 12-й минуте специалист получил две желтые карточки подряд.

«Арсенал» вышел в плей-офф пути регионов. Клуб из Тулы в первом этапе 1/4 финала сыграет с «Рубином». «Факел» завершил выступление в турнире.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.
30 октября, 19:30. Факел (Воронеж)
Факел
2:3
Арсенал
10

  • Saiga-спринтер

    Тобя понесло малость не в ту степь. Путаешь дилетантик, матч недо-кубка с первенством Пер.лиги.

    31.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Она хреновенькакая команда победила другую, еще хреновее.

    31.10.2025

  • ФОКСИ

    Респект пряникам- вынесли убогих расистов.....

    30.10.2025

  • ValeraK

    FUCK' ел снова проиграл?)

    30.10.2025

  • Vitalik Klimov

    А матч то оказался - кипяток!!!:grinning::metal:

    30.10.2025

  • oleg ves

    Гунька выгнали, но это не помогло Факелу, у которого атака хорошая, но в защите - проходной двор. Туляков - с победой!

    30.10.2025

  • Вадим Непобедим

    Зря проиграли. Второй состав не оправдал. Так и будет лавку полировать. Журавлеву срочно посетить церковь и поставить свечку. Вторую игру подряд подводит команду.

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Кубок России
    ФК Арсенал (Тула)
    ФК Факел (Воронеж)
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
