«Факел» — ЦСКА: Заболотный выйдет с первых минут, Акинфеев не попал в заявку

«Факел» и ЦСКА объявили стартовые составы перед матчем группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра начнется в 14.30 мск. «Факел»: Гудиев, Яколиш, Брызгалов, Суслов, Кудряшов, Багамаев, Селе, Ивлев, Моцпан, Долгов, Максимов. Запасные: Беленов, Доровских, Магаль, Мастерной, Якимов, Симонов, Марков. ЦСКА: Тороп, Глебов, Лукин, Роша, Мойзес, Рядно, Кисляк, Мендес, Кучаев, Ермаков, Заболотный. Запасные: Шайхутдинов, Набабкин, Гайич, Келлвен, Зделар, Обляков, Мухин, Давила, Файзуллаев, Чалов. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Кубка России.