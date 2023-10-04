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Кубок России

Сегодня, 13:36

«Факел» — ЦСКА: Заболотный выйдет с первых минут, Акинфеев не попал в заявку

Руслан Минаев
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Факел» и ЦСКА объявили стартовые составы перед матчем группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра начнется в 14.30 мск.

«Факел»: Гудиев, Яколиш, Брызгалов, Суслов, Кудряшов, Багамаев, Селе, Ивлев, Моцпан, Долгов, Максимов.

Запасные: Беленов, Доровских, Магаль, Мастерной, Якимов, Симонов, Марков.

ЦСКА: Тороп, Глебов, Лукин, Роша, Мойзес, Рядно, Кисляк, Мендес, Кучаев, Ермаков, Заболотный.

Запасные: Шайхутдинов, Набабкин, Гайич, Келлвен, Зделар, Обляков, Мухин, Давила, Файзуллаев, Чалов.

FONBET Кубок России. Группа A
04 окт, 14:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Кубка России.

Кубок России
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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