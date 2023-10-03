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Сегодня, 14:30

«Факел» — ЦСКА: время начала и трансляция матча Кубка России

«Факел» сыграет с ЦСКА в Кубке России 4 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Факел» на своем поле примет ЦСКА в матче FONBET Кубка России в среду, 4 октября. Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Кубка России в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Факел» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — 14.25 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Воронежа заработала 4 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы А. В активе армейцев — 7 баллов, они располагаются на второй строчке.

FONBET Кубок России. Группа A
04 окт, 14:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
Кубок России
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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