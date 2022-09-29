В четверг, 29 сентября, состоится матч третьего тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Факелом» и «Крыльями Советов».

Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Факел» после двух матчей занимает последнее место в группе B, не набрав очков. «Крылья Советов» идут вторыми — три очка.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.