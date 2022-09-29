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Кубок России

29 сентября, 16:00

«Факел» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Матч «Факел» — «Крылья Советов» начнется в 17.30 мск
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Факела».
Фото ФК «Факел»

В четверг, 29 сентября, состоится матч третьего тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Факелом» и «Крыльями Советов».

Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Факел» после двух матчей занимает последнее место в группе B, не набрав очков. «Крылья Советов» идут вторыми — три очка.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.

Кубок России. Группа B
29 сент, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:1
Крылья Советов

Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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