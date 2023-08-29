Сегодня, 16:20
«Факел» и «Оренбург» объявили стартовые составы перед матчем группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Факел»: Беленов, Яколиш, Калинин, Брызгалов, Суслов, Якимов, Багамаев, Ивлев, Магаль, Ивахнов, Долгов.
Запасные: гудиев, Доровских, Селе, Кудряшов, Черов, Божин, Квеквескири, Моцпан, Альшин, Мастерной, Мендель, Максимов.
«Оренбург»: Кеняйкин, Перес, Хотулев, Гогличидзе, Печенин, Полуяхтов, Сиваков, Ковалев, Титков, Куэро, Марин.
Запасные: Ходанович, Адамов, Башич, Гойкович, Юрин, Обухов, Сидоров, Капустянский, Мансилья, Гюрлюк.
Матч начнется в 17.15 мск.