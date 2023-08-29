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Кубок России

Сегодня, 16:20

«Факел» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд

Руслан Минаев
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«Факел» и «Оренбург» объявили стартовые составы перед матчем группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Факел»: Беленов, Яколиш, Калинин, Брызгалов, Суслов, Якимов, Багамаев, Ивлев, Магаль, Ивахнов, Долгов.

Запасные: гудиев, Доровских, Селе, Кудряшов, Черов, Божин, Квеквескири, Моцпан, Альшин, Мастерной, Мендель, Максимов.

«Оренбург»: Кеняйкин, Перес, Хотулев, Гогличидзе, Печенин, Полуяхтов, Сиваков, Ковалев, Титков, Куэро, Марин.

Запасные: Ходанович, Адамов, Башич, Гойкович, Юрин, Обухов, Сидоров, Капустянский, Мансилья, Гюрлюк.

Матч начнется в 17.15 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового дня.

Кубок России. Группа A
29 авг, 17:15. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Оренбург

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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