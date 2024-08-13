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Сегодня, 20:07

«Факел» проведет матч Кубка России против «Акрона» без зрителей

Микеле Антонов
Корреспондент
Болельщики «Факела» на стадионе в Воронеже.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», во вторник, 13 августа, было принято решение о проведении матча 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России между «Факелом» и «Акроном» на стадионе хозяев в Воронеже без зрителей.

В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

В понедельник, 12 августа, губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе для обеспечения безопасности.

Игра «Факел» — «Акрон» запланирована на 15 августа, начало — в 18:00 по московскому времени.

Срджан Бабич и&nbsp;Евгений Марков в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Факела&raquo;. Матч «Факела» и «Спартака» в Воронеже под угрозой. Из-за обстановки на границе его могут перенести

Кубок России
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
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