«Факел» и «Рубин» сыграют в группе D пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Матч состоится на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня Кубка России. За ключевыми событиями встречи «Факел» — «Рубин» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Воронежская команда не смогла набрать ни одного очка и занимает последнее место в группе D. Казанский клуб с 3 баллами идет на второй строчке в квартете.

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