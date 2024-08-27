«Факел» сыграет с «Рубином» в матче группового этапа Кубка России

«Факел» примет «Рубин» в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу по подписке покажет «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, также будет доступна на сайте телеканала на платной основе.

«Факел» проиграл оба матча группового этапа Кубка: «Зениту» (0:3) и «Акрону» (1:2). «Рубин» обыграл «Акрон» со счетом 4:0 и уступил «Зениту» (0:1).

В шести турах Российской премьер-лиги воронежцы набрали 4 очка, а казанцы — 10. Предыдущая встреча команд, проходившая в РПЛ-2023/24 завершилась победой «Рубина» (1:0).

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