«Факел» — «Сочи»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

26 июля, в среду, «Факел» в Воронеже примет «Сочи» в матче 1-го тура группы А FONBET Кубка России по футболу. Игра начнется в 18.30 мск.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию встречи «Факел» — «Сочи». Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на канале «Матч ТВ». Начало — в 18.15.

Соперниками «Факела» и «Сочи» по группе А FONBET Кубка России являются ЦСКА и «Оренбург».

В последний раз сочинцы играли против клуба из Воронежа 18 марта. Тогда в 20-м туре РПЛ «Факел» разгромил «Сочи» со счетом 3:0.

Матчи недели: РПЛ, Кубок России и ФНЛ — расписание и где смотреть трансляции.