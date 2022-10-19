«Факел» — «Спартак»: судья не согласился с ВАР — спартаковец не удален

На 43-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Факел» — «Спартак» арбитр Алексей Сухой, много раз посмотрев один и тот же повтор момента в штрафной воронежцев, не стал удалять спартаковца Шамара Николсона, ограничившись предупреждением.

Судья отправился к монитору после вмешательства видеоассистентов Игоря Панина и Дмитрия Сафьяна. Они обратили внимание на то, что нападающий красно-белых наступил шипами на правую ногу лежавшего на газоне вратаря Алексея Городового.

Кадр из трансляции матча «Факел» — «Спартак».

У Сухого были основания показать Николсону красную карточку, но он, стоя у монитора и общаясь с ВАР, развел руки в стороны, а потом вынес сфолившему лишь предупреждение.