«Факел» и «Урал» встретятся в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 16 октября. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже, стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Факел» — «Урал» можно будет знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.

16 октября, 17:30. Факел (Воронеж)

В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Обе команды стартовали в Кубке России с четвертого раунда пути регионов: «Факел» победил «Текстильщик» (1:1 в основное время, 3:1 по пенальти), а «Урал» обыграл ПСК (2:1).