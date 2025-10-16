«Факел» выбил «Урал» из Кубка России

«Факел» обыграл «Урал» в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 1:0. Встреча проходила в Воронеже. Единственный гол в матче забил полузащитник воронежской команды Нури Абдоков на 51-й минуте. FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.

16 октября, 17:30. Факел (Воронеж)

elgatitto Второй состав Факела оказался сильнее полуторного Урала. Прям неожиданно. Шалимовские 1:0 всё ещё работают)) 17.10.2025

m_16 При чём здесь вообще Газпром? 16.10.2025

Saiga-спринтер Никому не удается выбить уральского братка с его табуретки. 16.10.2025

Smash. Ну вроде как проблески новой схемы игры проявляются. При Шалимове оборона строго на своей половине, а с мячом - как умеете так и бегите вперед. Тренер-пародия, конечно.. Наблюдаем дальше, еще мало времени прошло, но лед тронулся. 16.10.2025

Haiaxi Почему то не удивился, что матч закончился с таким счётом) 16.10.2025

Степочкин Придется Амигосу подавать в отставку с должности помощника гл.тренера по воспитательной работе. 16.10.2025

Adiоs Amigos R Извечный кайф - всё одно и то же 16.10.2025

Топотун Ке паса, омбрэ ? 16.10.2025

Adiоs Amigos R Баяртай 16.10.2025

Топотун Адьос, амигос ! 16.10.2025

gan75 Ну это понятно, слепой же 16.10.2025

Adiоs Amigos R Всё так, только женат...( 16.10.2025

gan75 Слепой Пью. Тоже старый пират. Хитёр,жаден. Ради денег пойдёт на всё. Характер мерзкий. Не женат. 16.10.2025

Ganimed От нечего делать, включил где то с двадцатых минут первого тайма:joy:Урал играл лучше, до перерыва, а потом пропустил, с корявого выноса защитника.. Как не забил Марков, да такие Кейн забил бы 50 из 50 :sunglasses: 16.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Обе команды играли пешком . Экономили силы для дальнейших игр в чемпе .. Кубок - обуза для обоих . В прошлом розыгрыше Урал далеко прошёл в кубке растрачивая силы и теряя очки в чемпе , что привело к невыходу в ПЛ. Сейчас благополучно слились от сильной команды , что не позорно . Удачи Уралу в чемпе . Факелу удачи в кубке . 16.10.2025

Adiоs Amigos R У него чёрные слепые очки 16.10.2025

Иванова Кира Воронеж с победой, Факел и Урал обкатали полурезервные составы перед очередным туром в лучшей лиге мире. Факелу проще , он играет дома, с Ротором, ну а Уралу посложнее, через три дня игра в ростовской деревне Песчанокопское)) Не знаю логистику, но думаю, у Гриши Иванова нет телепорта)) Урал проведёт два дня , тренируясь в Воронеже, потом отправится в Ростов. Ну а по чесноку, Факел, Урал и Ротор должны выходить в РПЛ, но увы, газпром с бразилами только для питерастов)) 16.10.2025

lakers В первом тайме было много сумбура у обеих команд. Во втором тайме Факел заиграл более осмысленно, поддавили Урал и Абдоков забил классным ударом после неудачного выноса защитника Урала. Вроде бы контролировали матч, хорошо прессинговали, но в эпизоде остановились и дали шанс Маркову. Хорошо что он его успешно упустил) В общем где-то повезло, но хорошо побегали резервисты, получили опыт и прошли дальше... Воронеж, с победой! 16.10.2025

Вадим Непобедим Счет понравился,фирменный. Второй состав Факела сделал все чтобы и дальше получвть игровое время,и выглядел достойно. А лучший бомбардир Факела в РПЛ 24 года Марков просто не готов был забить в компенсированное время своей бывшей команде. Следующая Тула. А потом уже кто то из РПЛ. Второй состав готов к борьбе. 16.10.2025