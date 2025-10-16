Видео
16 октября, 19:25

«Факел» выбил «Урал» из Кубка России

Сергей Ярошенко

«Факел» обыграл «Урал» в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 1:0.

Встреча проходила в Воронеже.

Единственный гол в матче забил полузащитник воронежской команды Нури Абдоков на 51-й минуте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
16 октября, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
1:0
Урал
23

  • elgatitto

    Второй состав Факела оказался сильнее полуторного Урала. Прям неожиданно. Шалимовские 1:0 всё ещё работают))

    17.10.2025

  • m_16

    При чём здесь вообще Газпром?

    16.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Никому не удается выбить уральского братка с его табуретки.

    16.10.2025

  • Smash.

    Ну вроде как проблески новой схемы игры проявляются. При Шалимове оборона строго на своей половине, а с мячом - как умеете так и бегите вперед. Тренер-пародия, конечно.. Наблюдаем дальше, еще мало времени прошло, но лед тронулся.

    16.10.2025

  • Haiaxi

    Почему то не удивился, что матч закончился с таким счётом)

    16.10.2025

  • Степочкин

    Придется Амигосу подавать в отставку с должности помощника гл.тренера по воспитательной работе.

    16.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Извечный кайф - всё одно и то же

    16.10.2025

  • Топотун

    Ке паса, омбрэ ?

    16.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Баяртай

    16.10.2025

  • Топотун

    Адьос, амигос !

    16.10.2025

  • gan75

    Ну это понятно, слепой же

    16.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всё так, только женат...(

    16.10.2025

  • gan75

    Слепой Пью. Тоже старый пират. Хитёр,жаден. Ради денег пойдёт на всё. Характер мерзкий. Не женат.

    16.10.2025

  • Ganimed

    От нечего делать, включил где то с двадцатых минут первого тайма:joy:Урал играл лучше, до перерыва, а потом пропустил, с корявого выноса защитника.. Как не забил Марков, да такие Кейн забил бы 50 из 50 :sunglasses:

    16.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Обе команды играли пешком . Экономили силы для дальнейших игр в чемпе .. Кубок - обуза для обоих . В прошлом розыгрыше Урал далеко прошёл в кубке растрачивая силы и теряя очки в чемпе , что привело к невыходу в ПЛ. Сейчас благополучно слились от сильной команды , что не позорно . Удачи Уралу в чемпе . Факелу удачи в кубке .

    16.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    У него чёрные слепые очки

    16.10.2025

  • Иванова Кира

    Воронеж с победой, Факел и Урал обкатали полурезервные составы перед очередным туром в лучшей лиге мире. Факелу проще , он играет дома, с Ротором, ну а Уралу посложнее, через три дня игра в ростовской деревне Песчанокопское)) Не знаю логистику, но думаю, у Гриши Иванова нет телепорта)) Урал проведёт два дня , тренируясь в Воронеже, потом отправится в Ростов. Ну а по чесноку, Факел, Урал и Ротор должны выходить в РПЛ, но увы, газпром с бразилами только для питерастов))

    16.10.2025

  • lakers

    В первом тайме было много сумбура у обеих команд. Во втором тайме Факел заиграл более осмысленно, поддавили Урал и Абдоков забил классным ударом после неудачного выноса защитника Урала. Вроде бы контролировали матч, хорошо прессинговали, но в эпизоде остановились и дали шанс Маркову. Хорошо что он его успешно упустил) В общем где-то повезло, но хорошо побегали резервисты, получили опыт и прошли дальше... Воронеж, с победой!

    16.10.2025

  • Вадим Непобедим

    Счет понравился,фирменный. Второй состав Факела сделал все чтобы и дальше получвть игровое время,и выглядел достойно. А лучший бомбардир Факела в РПЛ 24 года Марков просто не готов был забить в компенсированное время своей бывшей команде. Следующая Тула. А потом уже кто то из РПЛ. Второй состав готов к борьбе.

    16.10.2025

  • gan75

    Куда смотрит Амигос?...

    16.10.2025

    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя