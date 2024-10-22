Сегодня, 15:32
Стали известны стартовые составы «Факела» и «Зенита» на матч пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 16.15 мск.
«Факел»: Гудиев, Божин, Брахими, Брызгалов, Гиоргобиани, Марков, Мастерной, Мертенс, Селе, Юрганов, Якимов.
«Зенит»: Адамов, Караваев, Родригао, Чистяков, Горшков, Васильев, Ахметов, Ерохин, Мантуан, Педро, Соболев.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Зенит».
«Локо», «Зенит», «Спартак» и «Ростов» могут отдыхать, «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА — в группе риска. Все расклады Кубка
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|5
|13-4
|12
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8-7
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2