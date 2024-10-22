«Факел» — «Зенит»: Соболев сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Зенита» на матч пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 16.15 мск.

«Факел»: Гудиев, Божин, Брахими, Брызгалов, Гиоргобиани, Марков, Мастерной, Мертенс, Селе, Юрганов, Якимов.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Родригао, Чистяков, Горшков, Васильев, Ахметов, Ерохин, Мантуан, Педро, Соболев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Зенит».

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