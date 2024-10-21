«Факел» и «Зенит» сыграют в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 22 октября. Встреча состоится на стадионе «Факел» в Воронеже, начало — в 16.15 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, игры из прямого эфира федерального канала доступны для просмотра на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (при условии подписки).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры в Воронеже. Ключевые события и результат игры «Факел» — «Зенит» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Факел» и «Зенит» выступают в группе D вместе с «Акроном» и «Рубином». Петербуржцы лидируют в таблице с 13 очками и вышли в плей-офф пути РПЛ, воронежцы с 3 очками лишись шансов уйти с последнего, 4-го места.