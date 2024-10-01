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Сегодня, 19:58

Фанаты «Локомотива» скандировали нецензурные оскорбления в адрес «Спартака» в кубковом матче

Болельщики «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Болельщики на фанатской трибуне «Локомотива» скандировали нецензурные кричалки в адрес «Спартака» по ходу матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом».

Оскорбления в адрес красно-белых звучали после выхода на поле во втором тайме Ильи Самошникова, который сделал дубль в матче против «Спартака» в рамках 10- го тура РПЛ (3:1).

После 10 туров «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» находится на 6-й строчке с 16 баллами.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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