6 ноября, 20:32

Фанаты «Спартака» устроили перформанс перед игрой с «Локо»: «Добро пожаловать в Колизей»

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото «СЭ»

Болельщики «Спартака» перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» устроили перформанс.

Они вывесили баннер со словами: «Добро пожаловать в Колизей».

После первого тайма «Спартак» обыгрывает «Локомотив» со счетом 1:0. Гол забил Ливай Гарсия на 4-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры. Матч проходит на «Лукойл Арене».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка России 6&nbsp;ноября 2025 года.«Спартак» — «Локомотив»: Ливай Гарсия открыл счет на 4-й минуте, Монтеса заменили из-за травмы! Онлайн-трансляция матча Кубка

2

  • Колизейщик

    Колизей намного южнее

    06.11.2025

  • Saiga-спринтер

    И с чего бы это тушинские примитивные болелы приглашали на стадион Галицкого в Краснодаре?

    06.11.2025

    ФК Локомотив (Москва)
    ФК Спартак (Москва)
