Фанаты «Спартака» устроили перформанс перед игрой с «Локо»: «Добро пожаловать в Колизей»

6 ноября, 20:32
Болельщики «Спартака» перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» устроили перформанс.
Они вывесили баннер со словами: «Добро пожаловать в Колизей».
После первого тайма «Спартак» обыгрывает «Локомотив» со счетом 1:0. Гол забил Ливай Гарсия на 4-й минуте.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры. Матч проходит на «Лукойл Арене».
Колизейщик
Колизей намного южнее
Saiga-спринтер
И с чего бы это тушинские примитивные болелы приглашали на стадион Галицкого в Краснодаре?
