Фанаты «Зенита» будут молчать до 22-й минуты игры со «Спартаком» в Кубке России

Болельщики «Зенита» почтут память жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» молчанием до 22-й минуты в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

«В день выездного матча со «Спартаком» мы хотим почтить память погибших и возложить цветы в 18:00 у «Крокус Сити Холла». Цветы и свечи просим брать самим. Хотим сосредоточить внимание на том, что данное мероприятие носит траурный характер, что подразумевает под собой определенный формат поведения. Кроме того, мы просим не брать с собой выездные баннеры, так как на нашей трибуне будет траурный лицевик. До 22-й минуты наша трибуна будет сохранять тишину и воздержится от каких-либо зарядов оскорбительного толка в этот день. Надеемся на всеобщее понимание», — написано в заявлении фанатов петербургской команды в Telegram-канале «Ландскроны».

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Москве 3 апреля и начнется в 20:30 по московскому времени. Ответная встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным, во время стрельбы и пожара в Подмосковье погибли 144 человека, еще 695 пострадали.