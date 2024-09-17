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Сегодня, 21:37

Фанаты «Зенита» запустили на трибуне надувного дельфина после замены Соболева в матче с «Рубином»

Трибуна фанатов «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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Болельщики «Зенита» на фанатской трибуне, известной как «Вираж», запустили надувного дельфина во время первой домашней игры нападающего Александра Соболева за петербургский клуб.

Эпизод произошел во втором тайме матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином». К тому моменту форвард уже покинул поле, в перерыве его заменили на Лусиано.

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».

Александр Соболев
ФК Зенит

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