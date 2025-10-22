Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы / Плей-офф
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

22 октября, 17:28

Федорищев: «Очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил процесс обновления «Крыльев Советов» в текущем сезоне.

22 октября самарцы на выезде сыграют с московским «Динамо» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У нас сегодня кубковая игра с «Динамо» в Москве. Я уверен, что вы увидите красивую игру, я очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов», — цитирует Федорищева ТАСС.

В июне 2025 года новым главным тренером самарского клуба стал Магомед Адиев, который сменил Игоря Осинькина. После 12 туров «Крылья» с 13 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
10

  • Симон Вирсаладзе

    Ну у него и была цель развалить клуб, потому для Суходрищева всё действительно отлично

    23.10.2025

  • _alex©

    Увидели:rofl: С ЦСКА также красиво сыграют?:laughing:

    23.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Давно пора уже этого Ф(П)едарищева уволить нах.... Й!!!

    23.10.2025

  • ФОКСИ

    Наиболее доволен, клоун, долже быть, как похоронил баскетбольную Самару....

    23.10.2025

  • Artorixus

    Да просто футболисты КС не любють г-на Федорищева, вот спецом и получили целуюавоську голов от Динамо.

    22.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Да уж..... (И.М.Воробьянинов)

    22.10.2025

  • Александр Солодовников

    Да посмотрел я "красивую" игру Крильев..... и что то очень хочется сказать нашему губернатору слова произнесённые им неделей раньше....(

    22.10.2025

  • Garryman

    «У нас сегодня кубковая игра с «Динамо» в Москве. Я уверен, что вы увидите красивую игру, я очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов» ................................................................................................. Крылья уже проигрывают 0:3. "Все хорошо, прекрасная маркиза."

    22.10.2025

  • gan75

    Пофиг на игру. Что с громкими заявлениями прошлого года и за что КС должны 920 миллионов по суду?...

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Кубок России
    ФК Крылья Советов (Самара)
    Вячеслав Федорищев
    Читайте также
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
    ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
    ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
    Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
    «Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
    Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
    «Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя