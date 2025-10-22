Федорищев: «Очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов»

22 октября, 17:28
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил процесс обновления «Крыльев Советов» в текущем сезоне.
22 октября самарцы на выезде сыграют с московским «Динамо» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«У нас сегодня кубковая игра с «Динамо» в Москве. Я уверен, что вы увидите красивую игру, я очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов», — цитирует Федорищева ТАСС.
В июне 2025 года новым главным тренером самарского клуба стал Магомед Адиев, который сменил Игоря Осинькина. После 12 туров «Крылья» с 13 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Симон Вирсаладзе
Ну у него и была цель развалить клуб, потому для Суходрищева всё действительно отлично
23.10.2025
_alex©
Увидели:rofl: С ЦСКА также красиво сыграют?:laughing:
23.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Давно пора уже этого Ф(П)едарищева уволить нах.... Й!!!
23.10.2025
ФОКСИ
Наиболее доволен, клоун, долже быть, как похоронил баскетбольную Самару....
23.10.2025
Artorixus
Да просто футболисты КС не любють г-на Федорищева, вот спецом и получили целуюавоську голов от Динамо.
22.10.2025
Артемон Доберманов
Да уж..... (И.М.Воробьянинов)
22.10.2025
Александр Солодовников
Да посмотрел я "красивую" игру Крильев..... и что то очень хочется сказать нашему губернатору слова произнесённые им неделей раньше....(
22.10.2025
Garryman
«У нас сегодня кубковая игра с «Динамо» в Москве. Я уверен, что вы увидите красивую игру, я очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов» ................................................................................................. Крылья уже проигрывают 0:3. "Все хорошо, прекрасная маркиза."
22.10.2025
gan75
Пофиг на игру. Что с громкими заявлениями прошлого года и за что КС должны 920 миллионов по суду?...
22.10.2025