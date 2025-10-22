Федорищев: «Очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил процесс обновления «Крыльев Советов» в текущем сезоне.

22 октября самарцы на выезде сыграют с московским «Динамо» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У нас сегодня кубковая игра с «Динамо» в Москве. Я уверен, что вы увидите красивую игру, я очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов», — цитирует Федорищева ТАСС.

В июне 2025 года новым главным тренером самарского клуба стал Магомед Адиев, который сменил Игоря Осинькина. После 12 туров «Крылья» с 13 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.