Федоров — об игроках «Локомотива»: «Мне нравится, как с моим приходом они поменяли свое отношение к тренировкам»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров подвел итоги матча 4-го тура группового этапа с «Химками» (1:0).

«Как и ожидалось, игра получилась очень напряженной. Готовясь к «Химкам», мы изучили соперника. В начале они приготовили нам сюрприз — вышли в три защитника. Но для нас эта ситуация была знакомой, мы ребятам чуть-чуть подсказали, как действовать, но не во всем разобрались, когда владели мячом. Единственное, что нас очень беспокоит, это большое количество невынужденных потерь в центре.

Мы сразу сказали ребятам, что это не какая-то проходная игра, когда можно сыграть спустя рукава, и что не надо обращать внимание на две крупные победы в предыдущих матчах, что эта игра будет намного сложнее, чем с «Торпедо». Понравилось, как ребята восприняли эту информацию и как они вышли на игру, с каким настроем, с какой самоотдачей", — цитирует Федорова пресс-служба официального сайта клуба.

Также он прокомментировал планы на предстоящий матч с «Динамо».

«Мне очень нравится, как с моим приходом они поменяли свое отношение к тренировкам, они хотят играть. К сожалению, только десять полевых выходят в старте. И сказать, что этот же состав у нас выйдет на игру с «Динамо», я не берусь. Может, сейчас есть какие-то мелкие повреждения. У нас будет три дня, за которые мы определимся. Посмотрим на «Динамо», — добавил специалист.

Московский клуб, набрав 8 очков, возглавил свою группу (А). Красно-черные занимают последнее место (1 очко).

22 октября «Локомотив» сыграет с «Динамо». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.