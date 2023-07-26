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Кубок России

Сегодня, 16:02

Федотов и Ярошик дали письменное согласие на проведение матча между ЦСКА и «Оренбургом»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что матч 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» состоится.

Контрольный замер температуры перед игрой показал плюс 36 градусов.

«Если температура 35 градусов и выше, то нужно письменное согласие двух главных тренеров. В настоящий момент оно уже получено со стороны обоих клубов. До матча осталось меньше получаса и тень от крыши стадиона уже в любом случае закрывает более одной трети поля, будет закрывать еще больше к матчу. А в тени температура уже сейчас совсем чуть-чуть, но все же ниже 35 градусов. Так что матчу быть! Но, конечно, очень жарко», — сказал Брейдо «СЭ».

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится в среду, 26 июля на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Иржи Ярошик
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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