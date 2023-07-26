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Кубок России

Сегодня, 19:00

Федотов назвал ключевой момент в разгроме «Оренбурга» в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итог победного матча с «Оренбургом» (6:0) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Выдержали очень агрессивное начало, было непросто. Плюс искусственное поле, тяжелые погодные условия. У нас в Москве нет такой высокой температуры давно, поэтому нужно было адаптироваться. Но, выдержав этот штурм, мы быстро забили. Вратарь соперника совершил фол, они остались вдесятером, и в мы со штрафного забили гол. В этих условиях преимущество одного игрока стало ключевым для нас и роковыми для соперника. После первого тайма счет стал 4:0, и все стало ясно», — цитирует тренера пресс-служба армейцев.

В следующей встрече Кубка России ЦСКА сыграет дома с «Факелом» 9 августа. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Сочи».

Кубок России
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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