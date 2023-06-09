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Кубок России

Сегодня, 09:15

Федотов назвал суперфинал Кубка России самым важным матчем в карьере на данный момент

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» высказался о важности суперфинала FONBET Кубка России.

— В следующем сезоне ставите цель побороться с «Зенитом» за золотые медали?

— Вы знаете, футбольный клуб ЦСКА — это априори сражение за самые высокие места. При этом в следующий сезон пока не смотрим. Надо завершить финальный матч, поработать на трансферном рынке, укомплектоваться. Много чем нужно заниматься, двигаясь вперед.

— Финал Кубка России станет для вас самым важным матчем в тренерской карьере?

— На данный момент да, конечно.

Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет в московских «Лужниках» 11 июня.

Владимир Федотов. «Финал Кубка станет самым важным матчем в карьере на данный момент». Федотов — перед битвой с «Краснодаром»

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Кубок России
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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