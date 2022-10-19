Федотов: «Карраскаль не попал в заявку на матч с «Торпедо» по медицинским причинам»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитник Хорхе Карраскаль не попал в заявку на матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Торпедо» (0:1).

— Хорхе не был в заявке по медицинским показателям, — сказал Федотов на пресс-конференции. — Мы помним стык в игре со «Спартаком», когда возник сыр-бор, ему зарядили. К тому же, у нас через три дня матч. Дали ему восстановиться. По этой причине не было и Роши. После жесточайшего подката он не смог сегодня выйти на поле. Рвался, но не смог восстановиться.

— То есть, речь не идет о конфликте?

— Нет. Надо воспитывать футболом. Что за воспитательные меры — лишать футболиста его любимой профессии?

Ранее в интервью «СЭ» Федотов рассказал, почему раскритиковал Карраскаля после игры 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

На счету 24-летнего колумбийца 5 голов и 3 результативных передачи в 13 матчах за ЦСКА в сезоне-2022/23.