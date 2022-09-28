Федотов оценил игру Облякова и рассказал о его состоянии

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победный матч команды в Пути РПЛ Кубка России с «Сочи» (2:1). Тренер также оценил игру Ивана Облякова.

— Очень интересный и напряженный кубковый поединок. Максимально настраивались, понимали. Не хватало последнего паса в первом тайме. Как только справились с этой задачей, забили гол. Это качество надо подтягивать. Мы создали много моментов, чтобы концовка прошла в спокойной обстановке. Всех с победой! Сегодня мы справились. Надо отдать должное, что судьи разобрались в эпизоде.

Что с Обляковым? Столкновение, удар по колену. Надеемся, что ничего страшного, просто ушиб. Все в руках футболиста, он сам себя ставит в состав. Сегодня Ваня хорошо обострял, разгонял атаки. Эпизод с не назначенным пенальти: был наступ, но после проверки отменили. К сожалению, он не может доиграть матч до конца, проявив свои лучшие качества.

— Почему такая реализация?

— Не хватает хладнокровия. Надо сложить пазл, футбол простой, не надо его усложнять. Порой хотим закончить слишком вертикально

— Нобоа?

— Да, мы готовились. Думали, он появится с первых минут. Мы говорили, что ему надо удалять пристальное внимание. Он очень хитер, рассудителен. Крис способен не торопясь оказываться в нужных точек, избавляться от опеки и делать передачи.

— Беседы о мобилизации с игроками? Есть ли проблемы с игроками в психологическом плане?

— Немного об этом говорили, такая тревожная, щекотливая ситуация, но нам помогали тренировки, где мы проблемы оставляли за белой линией. Этим и спасались: работой и игрой.

Футболист был травмироан на 37-й минуте матча и замене.