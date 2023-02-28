Федотов — о матче с «Краснодаром»: «Нужно сохранять бдительность и показывать свой футбол»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Любая игра важна. Независимо от того, как первая игра сложилась, это отдельный матч. Мы понимаем, что нужно сохранять бдительность и показывать свой футбол. Тут другого не дано. Великолепные условия для игры в футбол. Что еще нужно, чтобы показать свои лучшие качества? Мы прекрасно понимаем силу «Краснодара». Это быстрые переходы из обороны в атаку. Мы к этому готовы и не ждем легкой игры», — сказал Федотов в эфире matchtv.ru.

Первый матч ЦСКА и «Краснодара» завершился победой армейцев со счетом 3:0.

Встреча команд состоится сегодня, 28 февраля, начало — 19.30 мск.