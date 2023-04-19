Федотов поздравил «Акрон» с победой над «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что думает об игре «Акрона», который уже обошел российские топ-клубы в Кубке России. Сегодня, 19 октября, он оказался сильнее «Спартака» (2:0).

— Волка бояться — в лес не ходить. Поздравим «Акрон», цельная команда, которая сражается и показывает мастеров. Это то, за что мы ценим Кубковые матчи, где разные по статусы команды могут победить. Поздравим «Акрон» в дальнейшую стадию соревнования. Здесь данность, дальше посмотрим.

— Честь Москвы надо сохранить.

— Конечно.

— У Абаскаля медовый месяц. Какой там футбол?

— Думаю, медовый месяц там был уже давно.