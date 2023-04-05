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Кубок России

Сегодня, 22:33

Федотов признался, что его удивила игра «Крыльев Советов» во втором тайме Пути РПЛ FONBET Кубка России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему во втором тайме матча с «Крыльями Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России у ворот команды стало больше опасных моментов.

— «Крылья Советов» удивили тем, что добавили, хорошо прессинговали. Мы не выходил по той простой причине, что было много ходов, но мы не выбирали оптимальное решение, затягивали с передачей — это указывает, что мы немного не восстановились после матча в Воронеже на этом сложном поле. Не хватило свежих ножек. Мы или пасовали не туда, или открывались неправильно.

— Пару недель назад главный тренер хоккейного ЦСКА Сергей Федоров давал вам совет, как играть серию из нескольких игр с одной итой же командой. А вы можете дать ему какой-то совет?

— Почему вторую игру подряд играет Мойзес, а не Илья Агапов? Чем руководствовались, когда выбирали его на эту позицию?

— Илье пока не хватает тонуса, в центре игрок с хорошими скоростными, с хорошими единоборствами один в один. Такой игрок, который всех страхует в центре, необходим.

— Нет. Самое неблагодарное дело — давать советы, не варясь в том котле, в котором варятся они. Оставим все, как есть. Они очень грамотные специалисты, без наших советов разберутся.

«Крылья Советов» пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола защитника Гленна Бейла. ЦСКА победил с общим счетом 3:2 и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.

Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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