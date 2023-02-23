Федотов о победе над «Краснодаром»: «Сегодня ребята показали страсть»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (3:0).

— Огромная благодарность нашим болельщикам за теплый прием в такое время. Сегодня ребята показали страсть. Стоит только посетовать на реализацию, незабитый пенальти. Мы видели недавно матч, когда команда вела 2:0 и чем это закончилось. Нужно быть бдительными. Благодарим ребят за настрой. Такая самоотдача должна быть всегда.

— Как бороться с незабитыми пенальти?

— Причина одна. Будем тренироваться. Такое бывает. Надо сдвинуть все с мертвой точки. Потренируем. Карраскаль несет ответственность. Потом мог исправиться. Создал несколько моментов, только не смог реализовать.

— Как вы так здорово подготовили команду?

— Мы серьезно трудились. Готовились к этому отрезку чемпионата. Настрой. Правильное отношение к себе, сопернику, погодным условиям. Только тогда это приносит результат.

В этом матче отличились Мойзес, Федор Чалов и Антон Заболотный. На 61-й минуте Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти, попав в перекладину.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 28 февраля. Начало встречи в 19:30 мск.