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Сегодня, 20:30

Федотов рассказал, насколько в ЦСКА рассчитывают на Заболотного

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал журналистам, насколько в тренерском штабе рассчитывают на нападающего армейцев Антона Заболотного.

— Насколько сильно вы рассчитываете на Заболотного, учитывая, что не удалось договориться с новыми форвардами?

— Сейчас про расстройство не будем говорить. Не удалось договориться, не получилось (с новыми нападающими — примечание «СЭ»). Конкуренция нужна. Все правильно подмечено. Есть молодежной состав, значит, там будем искать резервы. Отработали в ноль. Заболотный забивал и на сборах. Рассчитываем таким образом, что Антон и дальше продолжит забивать нужные и важные голы.

В текущем сезоне Заболотный сыграл за армейцев 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу

Антон Заболотный
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
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