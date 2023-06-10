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Сегодня, 15:35

Федотов об ожиданиях от финала FONBET Кубка России: «Если нет мандража, значит, что-то не так»

Константин Белов
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, чего ждет от финала FONBET Кубка России против «Краснодара».

— Как планируете остановить Кордобу?

— Это наша внутренняя кухня, — сказал Федотов на пресс-конференции. — Кордоба — мощный нападающий, который забивает голы и подыгрывает партнерам. Футбол неразделим — игра в атаке и в обороне.

— С какими мыслями подходите к тому, что это, возможно, самый важный матч в вашей карьере?

— Шаг за шагом ты двигаешься и постигаешь новые вершины. Мы ожидаем огромное количество наших болельщиков на трибунах, великолепную атмосферу — то, за что мы любим футбол. От этого сердце рвется в груди. Если нет мандража, значит, что-то не так. Адреналин всегда с нами, его надо поискать. Мы прекрасно понимаем, что наше состояние хорошо чувствуют футболисты и испытывают те же эмоции, что и мы.

Финал Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча — в 17.00 (мск).

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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