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Сегодня, 11:28

Экс-вратарь «Локомотива» Фильцов: «Латышонок настроится на суперфинал Кубка России»

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Бывший вратарь «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов предположил, как возможный переход Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит» может повлиять на игру голкипера в суперфинале FONBET Кубка России.

«Я лично Латышонка не знаю, но по внешнему виду он мне показался серьезным парнем. Верю и надеюсь, что его переход в «Зенит» не повлияет на игру в суперфинале Кубка России. В финале против, возможно, своей будущей команды Латышонок настроится, и все будет нормально», — сказал Фильцов Legalbet.

«Балтика» и «Зенит» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России-2023/2024 в воскресенье, 2 июня. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: Legalbet
ФК Балтика
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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