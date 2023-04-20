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Вчера, 19 апреля, в Москве на церемонии вручения премии Sport Business Awards РФС была присуждена награда «Спортивное событие года» за проведение финала Кубка России сезона-2021/22. Игра прошла 29 мая 2022 года в «Лужниках». Встречались московские «Динамо» и «Спартак».
Игру посетили 70 тысяч зрителей на трибунах и более 5 миллионов у экранов.
Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.
моро
кубок лузеров)
20.04.2023
Muka
Событие века !! Ведь победил Тушинский "Мукомол" !)))
20.04.2023