Финал Кубка России — 2021/22 признан спортивным событием года

Вчера, 19 апреля, в Москве на церемонии вручения премии Sport Business Awards РФС была присуждена награда «Спортивное событие года» за проведение финала Кубка России сезона-2021/22. Игра прошла 29 мая 2022 года в «Лужниках». Встречались московские «Динамо» и «Спартак».

Игру посетили 70 тысяч зрителей на трибунах и более 5 миллионов у экранов.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.