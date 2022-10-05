Финал Кубка России-2022/23 пройдет в «Лужниках»

Финал Кубка России-2022/23 пройдет в «Лужниках», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Такое решение 5 октября принял исполнительный комитет РФС. Финальный матч турнира пройдет в июне 2023 года.

Финал Кубка России-2021/22 также проходил на стадионе «Лужники». В матче за трофей «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В этой игре был установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира. На арене присутствовало 69 306 зрителей.

В нынешнем сезоне Кубок России впервые проходит с использованием системы double elimination. Этот формат представляет собой турнирную систему с выбыванием после двух поражений. Такую систему используют в киберспорте.

В сезоне-2022/23 Кубок России разбит на два пути — РПЛ и регионов. Клубы премьер-лиги сначала сыграют групповой раунд (4 команды в 4 квартетах по двухкруговой системе, каждый — 6 матчей), а затем проведут плей-офф финала по системе «двойного выбывания».