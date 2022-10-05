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Финал Кубка России-2022/23 пройдет в «Лужниках», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Такое решение 5 октября принял исполнительный комитет РФС. Финальный матч турнира пройдет в июне 2023 года.
Финал Кубка России-2021/22 также проходил на стадионе «Лужники». В матче за трофей «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В этой игре был установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира. На арене присутствовало 69 306 зрителей.
В нынешнем сезоне Кубок России впервые проходит с использованием системы double elimination. Этот формат представляет собой турнирную систему с выбыванием после двух поражений. Такую систему используют в киберспорте.
В сезоне-2022/23 Кубок России разбит на два пути — РПЛ и регионов. Клубы премьер-лиги сначала сыграют групповой раунд (4 команды в 4 квартетах по двухкруговой системе, каждый — 6 матчей), а затем проведут плей-офф финала по системе «двойного выбывания».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования