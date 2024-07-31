Физрук, забивший первый гол в новом розыгрыше Кубка России рассказал о целях «Оргэнергостроя» в турнире

Нападающий любительской команды «Оргэнергострой» Руслан Шагеев ответил на вопрос «СЭ» о целях команды в Кубке России.

В матче 1/256 финала FONBET Кубка России с «Лада-Тольятти» (3:3, пенальти — 3:4) Шагеев стал автором первого гола в новом розыгрыше турнира.

«Мне очень приятно такое внимание, ведь в моей жизни это впервые. Из известных личностей пока никто не поздравлял. Была цель пройти как можно дальше, но, к сожалению, нам это не удалось. Если в следующем году мы вновь заявимся на Кубок России, то наша цель останется такой же. Плюс нам будет важно показать, что в Димитровграде есть футбол и люди, которые болеют футболом!» — сказал Шагеев «СЭ».

Примечательно, что футболист по основной специальности является учителем физкультуры лицея ядерных технологий. В команде также играют ветеринар и организатор детских праздников.