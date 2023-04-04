Фомин извинился за нереализованный пенальти в матче «Динамо» — «Акрон»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин после поражения от «Акрона» (0:0, 1-4) извинился за нереализованный удар в серии послематчевых пенальти в 1-м этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Я хочу извиниться за эти два матча дома. Проиграли в чемпионате, вылетели из Кубка. Приношу извинения от команды и от себя лично перед болельщиками. Сейчас так. Через четыре дня важный матч. Выход один — тяжелая работа. Невезение? Не знаю, как назвать. Сегодня были моменты. Нужно больше работать, чтобы становиться лучше.

Катастрофа? У нас еще матч с дерби. Нужно выходить и выигрывать. Поговорили в раздевалке. Хотелось выигрывать.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов«/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).