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Сегодня, 21:35

FONBET и фонд «География Добра» проведут акцию в поддержку проекта «Новая опора»

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22 октября 2024 года состоится матч, перед началом которого все зрители смогут убедиться: футбол — больше чем игра. В этот день ЦСКА и «Ахмат» сыграют в рамках турнира FONBET Кубок России. Футболисты выйдут на поле в сопровождении детей, в том числе ребят, использующих протезы рук и ног, — в поддержку проекта «Новая опора» благотворительного фонда «География Добра».

Футбол, как и командный спорт в целом, давно стал инструментом для позитивных изменений. Спортивные мероприятия превратились в площадки, объединяющие людей с общими ценностями. Взаимная поддержка, сила коллектива и готовность помочь друг другу — это то, что выходит за пределы стадиона и становится частью глобальной благотворительной миссии. А командный дух, демонстрируемый игроками на поле, становится примером для общества.

Предстоящее мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам людей, утративших конечности, и их социальной адаптации. Хозяева поля — ЦСКА — давно являются близкими партнерами фонда и регулярно поддерживают его инициативы. Клуб активно помогает в объединении людей для осуществления добрых дел.

«Футбол — самый популярный в мире спорт с огромной аудиторией, через который можно и нужно передавать миру важные идеи. Многие клубы и организации уже давно используют свою популярность для продвижения социальных инициатив и поддержки уязвимых групп населения. Футбол инклюзивен, ведь в него может играть каждый — независимо от возраста, пола, национальности и других факторов. Он стирает все границы и объединяет различные культуры, создавая диалог и взаимопонимание между всеми, кто к нему причастен. Люди, вовлеченные в спорт, учатся преодолевать трудности, справляться с неудачами и развивать мышление», — делится мнением о благотворительных мероприятиях представитель ЦСКА.

Проект «Новая опора» с 2023 года реализуется Благотворительным фондом «География Добра». Эта программа направлена на предоставление комплексной помощи людям, утратившим конечности или родившимся без них. В рамках программы подопечным фонда предоставляется медицинская и психологическая помощь. На данный момент ведется работа по развитию юридического и социального направлений. За время работы проекта более 58 000 000 рублей было направлено на протезирование и реабилитацию подопечных фонда.

Проект ДоброFON от компании FONBET также не впервые поддерживает подопечных проекта «Новая опора». В июне этого года благодаря поддержке проекта 12-летний Марк Петров из Санкт-Петербурга получил бионический протез, который был ему необходим для жизни без ограничений. Предстоящий матч расширит границы этой доброй традиции — все собранные средства пойдут на поддержку и развитие проекта «Новая опора». А это значит, что еще больше людей смогут получить протезы и возможность адаптироваться к новым условиям жизни.

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетных направлений благотворительной программы ДоброFON, глобальная миссия которой заключается в том, чтобы сделать спорт доступным для каждого, вне зависимости от физических возможностей человека. Как показывает практика, болельщики тепло относятся к проектам, касающимся значимых социальных тем, и охотно в них участвуют. Спортсмены также активно включаются в такие мероприятия, что позволяет привлечь дополнительное внимание широкой общественности к решению социальных вопросов», — отметил управляющий партнер FONBET Валентин Голованов.

Фонд «География Добра» развивает культуру благотворения в том числе и через спортивные программы, в которых принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья. И этот матч — реальный пример возможности и необходимости масштабирования глобальной цели: повышения социальной вовлеченности общества.

Все участники и гости матча станут частью большой команды добра. Ведь настоящие победы происходят не только на поле, но и в реальной жизни.

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Спартак
Динамо
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01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
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Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
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Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
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Спартак
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02.10
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Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
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Динамо Мх
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2 Ростов 5 9-5 10
3 Химки 5 5-14 5
4 Оренбург 5 4-10 0
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18:30
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Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
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1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
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13.08
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Ростов
Химки
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28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
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Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
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18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
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23.10
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Оренбург
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23.10
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ЦСКА
Пари Нижний Новгород
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Ахмат
ЦСКА
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Пари Нижний Новгород
Краснодар
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18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
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0 : 2
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ЦСКА
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П
4
2
1
1
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Рубин
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0
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2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
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0
3
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2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
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Ахмат
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0
2
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Зенит
П
5
4
1
1
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0
1
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0
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0
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2
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