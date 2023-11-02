FONBET Кубок России, Путь регионов: все участники первого этапа 1/4 финала

По итогам шестого раунда Пути регионов в четвертьфинал прошли «СКА-Хабаровск», «Родина», «Химки» и «Волгарь».

По итогам групповой стадии Пути РПЛ в Путь регионов вылетели «Сочи», «Урал», «Ахмат» и «Краснодар».

Жеребьевка первого этапа 1/4 финала Пути регионов состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 12.00 (мск). Матчи четвертьфинала пройдут с 2 по 4 апреля.

Команды, прошедшие в 1/4 финала через Путь регионов, будут сеяными при жеребьевке и примут четвертьфинальные встречи на своем поле. Четыре клуба РПЛ, вылетевшие в Путь регионов, будут играть на выезде.

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов победители матчей первого этапа встретятся с проигравшими в четвертьфинале Пути РПЛ.