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Сегодня, 23:05

FONBET Кубок России, Путь РПЛ: все участники 1/4 финала

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Кубок России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Определились все участники 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По итогам групповой стадии первые места в группах заняли ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Спартак». Вторыми в своих группах стали «Оренбург», «Ростов», «Балтика» и «Динамо».

Жеребьевка четвертьфинала Пути РПЛ состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 12.00 (мск). Согласно регламенту, команды, игравшие между собой в группе, не могут встретиться в 1/4 финала.

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Четвертьфинал Пути РПЛ будет состоять из двух матчей. Команды, занявшие первые места, проведут первые игры на выезде, а вторые — на своем поле.

Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 2 по 4 апреля.

Проигравшие в четвертьфинале Пути РПЛ вылетят в сетку Пути регионов и сыграют там против победителей матчей первого этапа 1/4 финала Пути регионов.

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