Сегодня, 09:00
С 17 по 19 октября состоятся матчи FONBET Кубка России пути регионов. За три дня пройдут восемь игр с участием команд Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание встреч этой недели. Время начала всех матчей — московское.
12.00. СКА-Хабаровск — «Амкар»
12.00. «Динамо Вл» — «Ротор»
16.00. «Волгарь» — «Енисей»
17.00. «Нефтехимик» — «Форте»
19.00. «Черноморец» — «КАМАЗ»
19.00. «Химки» — «Уфа»
16.30. «Акрон» — «Шинник»
19.00. «Арсенал» — «Родина»
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