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Сегодня, 22:20

FONBET Кубок России сохранит формат в сезоне-2024/25

Трофей Кубка России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Регламент FONBET Кубка России не претерпит изменений в сезоне-2024/25, сообщается на сайте РФС.

Турнир также будет разделен на два пути — Путь РПЛ и Путь регионов.

В Пути РПЛ примут участие 16 клубов РПЛ, которые будут разделены на четыре группы. Команды сыграют шесть матчей на групповой стадии.

Первая стадия Пути регионов пройдет по кубковой системе, которая состоит из шести раундов. В первых трех раундах примут участие любительские клубы и клубы LEON-Второй лиги (дивизионов А и Б). Начиная с четвертого раунда к турниру присоединятся клубы Мелбет-Первой лиги.

Действующим обладателем национального Кубка является «Зенит», обыгравший в финале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по числу побед в турнире является «Локомотив» (9).

Футбол
РФС
ФК Балтика
ФК Зенит
9
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